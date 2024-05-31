Новые купели, запрет машин и костров: как изменился отдых на Голубых озерах под Казанью

Территория у Голубых озер около Казани начала преображаться

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Туристы из Москвы приехали на озера прямо из аэропорта, с чемоданами

Дорога к Голубым озерам со стороны М7 стала пешеходной. По этой дороге к особо охраняемой природной территории (ОООПТ) регионального значения теперь можно пройти только пешком или проехать на велосипеде. Скоро на подъезде к ней появятся КПП со шлагбаумом и датчики мониторинга количества посетителей.

Как сообщила «Татар-информу» руководитель Дирекции по пригодным территориям Оксана Саргина, это планировалось изначально в концепции развития ООПТ «Голубые озера». Поскольку это особо охраняемая природная территория, то за проезд по ней взимается штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей.

Я отправилась на Голубые озера в компании неравнодушных жителей Казани, любителей природы, которые на протяжении ряда лет отслеживают, как меняется природная территория. Дорога до пункта назначения заняла около получаса. Проезд к озерам закрыт, по строительному вагончику, рабочим и технике сразу видно, что здесь ведутся работы.

Первое, что попадается на пути, – информационная табличка Минлесхоза Татарстана, которая предупреждает, что мы попали на территорию государственного природного заказника регионального значения. Указан список запретов. Нельзя рубить деревья, собирать цветы, разбивать туристические стоянки, разжигать костры, запрещены проезд и стоянка авто- и мототранспорта.

Первое, что попадается на пути, – информационная табличка Минлесхоза Татарстана Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Далее мы повстречали рабочих, обустраивающих территорию, а также автотехнику, которая подвозит материалы и вывозит мусор.

Вот первая оборудованная купель. Удобный спуск в воду, кабина для переодевания, скамейки для отдыха и урна. Все чистенькое и новое. Радует, что нигде нет бытового мусора – пластиковых бутылок, различных оберток, которые, увы, встречаются практически во всех местах отдыха людей на природе. Время уже не раннее, около 11 часов, погода не жаркая, но комфортная. Тем не менее на первой купели сначала мы не застали купальщиков.

Идем дальше по дороге и встречаем группу молодых людей из Москвы. Оказывается, они приехали в наш город ночью и сразу поспешили на озера, даже не оставив багаж. Так и гуляли вместе с чемоданами.

«Здравствуйте, меня зовут Наташа. Мы студенты четвертого курса, учимся в Бауманке, прилетели сегодня в три часа ночи. Откуда узнали про это место? Просто я очень люблю путешествовать и, когда собираюсь в новое место, заранее готовлю экскурсию, узнаю, что есть интересного в городе и за его пределами», – рассказала улыбчивая девушка.

О Голубых озерах Наталья узнала в интернет-подборке. Молодые люди приехали в столицу Татарстана вчетвером, на четыре дня. Они решили искупаться на озерах.

Группа молодых людей из Москвы приехала в наш город ночью и сразу поспешила на озера, даже не оставив багаж Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Я люблю природу, мне нравятся красивые водоемы, особенно такого необычного цвета. Здесь классное место – озера и лес. Здорово, красиво», – добавила девушка.

Далее навстречу попалась организованная группа туристов из Севастополя. Но они очень торопились, отказались от комментариев.

Родник, краснокнижные лютики и квадроцикл

Один из моих спутников – руководитель организации «Общественная Ассамблея – Наследие Татарстана», председатель клуба «Краевед-исследователь с научной компетенцией», член Совета ТРО Всероссийского общества охраны природы РФ Владимир Демидов. Он на протяжении 19 лет мониторит ситуацию на Голубых озерах с точки зрения геологии и гидрологии. Рассказал об обнаруженных им артефактах XIX века. Все они заявлены в Минкульт Татарстана. Тем временем мы остановились у источника первого Малого Голубого озера.

«Здесь раньше стояла мельница. Мы видим ее остатки – подпору для лотка. Раньше здесь был большой карстовый родник, который засыпан еще купцами», – говорит Демидов.

Владимир Демидов на протяжении 19 лет мониторит ситуацию на Голубых озерах с точки зрения геологии и гидрологии Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Вода в источнике непригодна для питья. По словам собеседника, этот родник в 2009 году был шириной всего в один шаг, а сейчас гораздо шире. Демидов сообщил, что в этом есть его заслуга. Оказывается, он освободил выход для воды из засыпанного карстового гнезда, расчистив протоку лопатой. Раньше по берегам родника росли краснокнижные лютики.

Мы продолжаем наш путь.

«Сейчас мы идем по дороге между первым и вторым водоемами. Это, по сути, не озера. Эти озера являются антропогенными. Пруды изготовлены в XIX веке купцом Сусловым, он был собственником этого поселения», – продолжает рассказ мой спутник.

Пока мы шли вглубь, удаляясь от автодороги, мимо пронесся квадроцикл, что в принципе противоречит правилам заказника. Но других серьезных нарушений в ходе прогулки я не заметила.

Около десяти лет назад или даже больше приезжала сюда ранней весной. Тогда вокруг Голубых озер было множество разных компаний, жаривших шашлыки. Тогда мне запомнилось большое количество мусора, который гости оставляли на природе после пикников.

Родник в 2009 году был шириной всего в один шаг, а сейчас гораздо шире Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На дне озера сохранились артефакты XIX века

«Мы подошли к нижней протоке второго Малого Голубого, в том месте, где лежат старинные жернова», – комментирует Демидов.

Неподалеку от второй купели мы повстречали жительницу Казани с мужем и восьмилетним сыном. Ребенок под присмотром отца мочил ноги в студеной воде. Тем временем я пообщалась с мамой мальчика. Женщина сообщила, что не была в этом месте около восьми лет.

«Мы купаться в холодной воде не будем, не любители. Понятно, что когда территорию облагораживают, она становится лучше. К примеру, появились кабины для переодевания. Только как бы все это не привлекло толпы людей в жару. А там, где народ, там и пьянки-гулянки», – поделилась опасениями Влада.

В ответ Владимир Демидов высказался о вреде купания в холодной воде. По его словам, из-за переохлаждения происходит «сгущение крови и к мозгу не поступает достаточное количество кислорода».

«На фоне выброса адреналина человек считает, что поймал кайф. Люди сюда приезжают ради экшена», – считает он.

Купель установлена на протоке, раньше в этом месте была плотина Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Купель установлена на протоке, раньше в этом месте была плотина. Собеседник «Татар-информа» когда-то на ее дне обнаружил артефакты XIX века – редуктор для мельницы, кованые гвозди, части от жерновов. Кстати, жернов старинной мельницы на дне водоема можно увидеть до сих пор.

Далее мы встретили девушек из Нижнего Новгорода и Кирова. Они приехали в столицу Татарстана по работе, на конгресс. В свободное время решили посетить красивый уголок природы.

«Я была здесь два года назад, за это время территория очень изменилась и преобразилась. Раньше не было таких удобных спусков к воде. Купаться мы не собираемся, вода очень холодная. Все здесь сделали очень круто. Жаль только, что нет туалетов», – заметила Анастасия.

Мы прошли через нижнюю протоку второго Малого озера по мостовому переходу. В воде можно разглядеть харовые водоросли, по берегам растут ольха и серебристые тополя.

Здесь можно встретить черного дятла, орлана-белохвоста и краснокнижные растения Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Тут в XIX веке был дом мельника, тогда были посажены эти тополя, им уже под сто лет», – говорит Демидов.

По его словам, еще здесь можно встретить черного дятла и орлана-белохвоста. Кроме краснокнижных растений и редких птиц местами попадаются кусты распространенного сорняка – борщевика Сосновского.

Наконец, мы выходим к третьей купели. Оказывается, неподалеку от этого места недавно были разобраны и убраны старые раздевалки. А сейчас по водной глади плавают утки. В этой купели мы застаем купальщиков – группу молодых ребят и еще двух мужчин.

Чтобы отдых на Голубых озерах был комфортным и не вредил экологии, была разработана Концепция развития экосистемы Голубых озер до 2025 года Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Новые купели привлекут в эти места громадный поток людей»

Тем времени на велосипеде в нашу сторону едет мужчина, и я решаю с ним пообщаться. Оказывается, это житель Казани. Он приехал из города, чтобы посмотреть на облагороженную территорию. Артур здесь тоже не был достаточно давно, около 13 лет. Он плохо помнит, как все выглядело раньше. Мужчина сообщил, что купаться в холодной воде не будет, но он очень рад, что на природных территориях вокруг Казанки появляются новые пешие и веломаршруты.

«Все, что связано с велосипедами, сейчас в городе интенсивно развивается. Я постоянно вижу велосипедистов, бегунов. Недавно вступил в новое велосипедное сообщество, планирую вместе с ними проехать по новому маршруту… Природа здесь очень красивая, вот отправил фото жене. Мы недавно были в Норвегии, сфотографировали там красивый водопад, но здесь нисколько не хуже», – заметил Артур.

Благоустройство территорий вокруг озер и новые купели привлекут в эти места громадный поток людей Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На обратном пути мы повстречали группу библиотекарей, приехавших на экскурсию в Казань из города Звенигово в Марий Эл, казанских школьников и еще немало туристов. К тому времени в первой купели окунались в воду молодые люди из Казани. Ребята поделились своими впечатлениями.

«Очень понравилось, водичка хорошая, бодрит. Впервые здесь искупался», – сообщил, поеживаясь от холода, Иван.

Его приятель Владимир каждый месяц приезжает на Голубые озера вместе с отцом. Молодой человек отметил, что новая купель ему очень понравилось.

Оказалось, что ребята – выпускники казанской школы №9, они приехали на природу сразу после «Последнего звонка».

Напоследок Владимир Демидов со вздохом заметил, что благоустройство территорий вокруг озер и новые купели привлекут в эти места громадный поток людей. Этим обстоятельством, по его словам, недовольны жители близлежащих населенных пунктов, которые опасаются транспортного коллапса.

Состояние Голубых озер тревожило жителей Казани и прилегающих населенных пунктов Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Оперативные запреты и Концепция развития до 2025 года

Состояние Голубых озер тревожило жителей Казани и прилегающих населенных пунктов. Растущая антропогенная нагрузка наносила вред экосистеме. «Это костры, мусор, неконтролируемый заезд на территорию Голубых озер», – отмечала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

В июне постановлением Кабмина были введены оперативные меры для того, чтобы сохранить озера. Запретили, например, погружаться с аквалангом, а также купаться в озерах – для этого сделали специальные места.

Для того чтобы отдых на Голубых озерах был комфортным и не вредил экологии, была разработана Концепция развития экосистемы Голубых озер до 2025 года. Ей занимался Институт развития городов Татарстана по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова.

Что планируется сделать, мы подробно рассказывали в материале «Пять купелей, эковорота, парковки и видовая башня: как изменятся Голубые озера у Казани».

Изначальная задумка авторов проекта заключалась в том, чтобы сместить фокус гостей с купания в озерах на другие варианты отдыха. Насколько эта идея оправдает себя на практике – покажет время.