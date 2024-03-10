Пять фильмов покажут на Днях узбекского кино в Казани

С 13 по 15 марта в Казани пройдут Дни узбекского кино, мероприятие будет организовано в рамках празднования столетия татарстанского кинематографа. Об этом сообщает пресс-служба ГБУК РТ «Татаркино».

Ранее, в декабре 2023 года, с успехом прошли Дни татарстанского кино в Ташкенте: были показаны четыре фильма, снятых в республике. В «Татаркино» заметили, что татарская общественность Узбекистана оказала радушный прием делегации учреждения. Теперь кинематографисты Узбекистана приедут в Татарстан с ответным визитом.

Гостями открытия Дней узбекского кино станут заслуженный журналист Узбекистана, доктор наук, продюсер кино и телевидения, генеральный директор НА «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов и продюсер, основатель и генеральный директор киностудии «Бухорийлар» Улугбек Абдуллаев. Они и представят картины, включенные в программу.

На экране кинотеатра «Мир» (ул. Достоевского, д. 30) будут показаны пять фильмов, снятые за последние годы. Так, 13 марта в 19.00 будет показана военная драма «Илхак» (2020), 14 марта в 11.20 — историческая драма «Абдулла Орипов» (2023), 14 марта в 18.00 — военная драма «Узбечка» (2022), 15 марта в 11.00 — драма «Дорога в никуда» (2022), а 15 марта в 12.45 — комедия «Яша, хотин! (Браво, жена!)» (20230.

Все фильмы программы Дней узбекского кино в Казани будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы свободный, но по предварительной регистрации на сайте кинотеатра (kinoteatr-mir.ru).