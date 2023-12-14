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Четыре татарстанских фильма покажут на Днях кино в Узбекистане
С 16 по 21 декабря в Ташкенте пройдут Дни татарстанского кино. Об этом сообщает «Татаркино».
Бесплатные показы пройдут в Дворце кино имени Алишера Навои. Четыре фильма будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.
Откроет программу в 12.00 16 декабря фильм «Ибн Фадлан» режиссера Айназа Мухаметзянова. Картина посвящена принятию ислама Волжской Булгарией в 921 году.
Следующие два показа состоятся 20 декабря: в 11.00 зрители смогут увидеть «Тарлан» режиссера Юлии Захаровой — совместный проект Казахстана и Татарстана по мотивам рассказа «Алмачуар» Галимжана Ибрагимова; в 14.00 — «Мы — дети 41-го года» Амира Галиаскарова по одноименной повести советского татарского писателя Мухаммета Магдеева.
Последним фильмом Дней татарстанского кино в Узбекистане станет «Живы ли вы?» («Исәнмесез?») Ильдара Ягафарова. Картина посвящена проблеме взаимоотношений в семье, необходимости сплоченности и взаимопомощи в трудную минуту.
Почетными гостями кинопоказов станут кинорежиссер Айназ Мухаметзянов, продюсер, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова, заслуженная артистка РТ, актриса Айгуль Бариева, начальник пресс-службы ГБУК РТ «Татаркино» Лилия Кашапова.
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