Пять домов снесут по ул.Димитрова в Казани для комплексного развития территории

Территорию жилой застройки общей площадью 0,65 гектаров по ул.Димитрова в Казани планируется подвергнуть комплексному развитию. Среди планов – строительство новых домов и снос старых, следует из проекта постановления, который подготовил Минстрой РТ.

Снести планируется пять многоквартирных домов – все они, судя по документу, признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Это дома №№ 3, 7, 5, 9 и 15 по ул.Димитрова. На их месте планируется построить малоэтажные и среднеэтажные дома и парковки. Предельная высота зданий – восемь этажей.

Также от застройщиков требуется использовать качественные и долговечные материалы, предусмотреть размещение встроенных либо погружных инженерных объектов и мусорных контейнеров, благоустроить территорию с малыми архитектурными формами и применением современных приемов проектирования в комплексе с перспективной застройкой.

Помимо этого, им необходимо предусмотреть ограждение территории, максимальное сохранение зеленых насаждений и посадку новых, а также создать архитектурную подсветку зданий.

Антикоррупционную экспертизу проект постановления будет проходить до 2 июня.

Напомним, что также опубликован проект постановления с планами комплексного развития территории по ул.Музыкальная. Здесь планируется застроить территорию почти в 4 га, в том числе предусмотреть возведение школ, детсадов и домов.