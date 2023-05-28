Школы и малоэтажки: раскрыты планы развития территории по ул.Музыкальная в Казани

Новые дома малой и средней этажности, парковки и учреждения образования планируется построить на территории нежилой застройки по ул.Музыкальная в Казани. Проект постановления о комплексном развитии территории общей площадью 3,37 гектара проходит антикоррупционную экспертизу.

Границы планирующейся к развитию территории обозначены на схеме. Документ, в числе прочего, содержит основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Среди них – малоэтажная и среднеэтажная застройки, хранение транспорта, объекты начального и школьного образования (ясли, детсады, школы, лицеи, гимназии, и учреждения доп. образования, спортивные секции).

Максимальная высота всех зданий и сооружений не должна превышать восемь надземных этажей.

Также среди требований к застройщикам – использовать в отделке качественные, долговечные, безопасные материалы, предусмотреть размещение встроенных инженерных объектов и мусорных контейнеров, благоустроить территорию. Кроме того, им будет необходимо оборудовать объекты архитектурной подсветкой.

Антикоррупционную экспертизу документ будет проходить до 2 июня.