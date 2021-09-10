Пять детских садов Нижнекамского района выиграли гранты по 500 тыс. рублей

Фото: instagram.com/andrianova_nk/

Гранты в размере 500 тысяч рублей получат пять детских садов Нижнекамска. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала начальник Управления дошкольного образования Нижнекамского района Светлана Андрианова.

Руководитель уточнила, что грантов удостоены детские образовательные организации № 1, № 12, № 15, № 83 и детский сад села Ташлык.

В Год родных языков и народного единства в Республике Татарстан Министерство образования и науки объявило конкурс на соискание гранта «Поддержка муниципальных образовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие родных языков, культуры и традиций народов, населяющих РТ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в нижнекамском детском саду №95 воспитанники начнут изучать китайский язык. Еще одним нововведением станет изучение чувашского языка в детском саду №75. Группа будет открыта впервые.