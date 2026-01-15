news_header_top
СВО 15 января 2026 12:42

Пять беспилотников сбили над двумя соседними с Татарстаном регионами

Пять беспилотников сбили утром над соседними с Татарстаном регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, три дрона перехватили над территорией Башкортостана, еще два – над Самарской областью. Всего в период с 8.00 до 12.00 мск дежурные силы ПВО сбили восемь беспилотников самолетного типа.

Помимо Башкирии и Самарской области, два БПЛА сбили над Ростовской областью, один – над Белгородской областью.

«Татар-информ» сообщал, что в ночь на четверг российские средства противовоздушной обороны зафиксировали атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, все 34 БПЛА были перехвачены и уничтожены.

