В течение ночи российские силы ПВО уничтожили 34 беспилотника

В ночь на четверг российские средства противовоздушной обороны зафиксировали атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным, все 34 БПЛА были перехвачены и уничтожены.

Как сообщает Минобороны РФ, 19 дронов уничтожили над Ростовской областью, 6 – над Брянской областью, 5 – над Волгоградской областью, по одному БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.

Информация о пострадавших и о разрушениях объектов инфраструктуры отсутствует.