Пять автомобилей эвакуируют с улиц Казани

Власти города сообщили об эвакуации с улиц города пяти брошенных автомобилей. Собственников об этом уведомили в извещениях, опубликованных в сборнике документов и правовых актов города.

Эвакуировать планируется серебряный Lifan Smily, оставленный вблизи дома №36А по ул.Адоратского, серебряный ВАЗ 2110 по ул.Чуйкова, 19, черный ВАЗ 2114 около дома №78 по пр.Ямашева, вишневый Daewoo Nexia вблизи дома №17 по ул.Чуйкова и черный Hyundai i40, оставленный вблизи дома №29Б по ул.Мусина.

«Информируем Вас о том, что принадлежащее Вам транспортное средство отвечает признакам брошенного транспортного средства и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам», – говорится в документах.

За пять дней со дня публикации извещения владельцы могут убрать машины с улиц, в противном случае они окажутся на стоянке для бесхозных авто.

Напомним, в конце октября власти города сообщили, что эвакуируют с улиц города Toyota Camry, Daewoo Nexia и «Ниву».