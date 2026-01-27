Пьяного водителя без прав задержали автоинспекторы в Набережных Челнах

В Набережных Челнах автоинспекторы задержали водителя «Жигулей», который сел пьяным за руль. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, его задержали накануне в 23:30 на Моторной.

Как выяснилось, водителю 21 год и он сел за руль, не имея водительского удостоверения. Когда автоинспекторы общались с ним, они заметили, что он пьян.

Молодой человек согласился пройти на месте тест на алкотекторе. Прибор показал 0.673 мг/л, что в четыре раза превышает допустимую норму. На водителя составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Ему грозит до 15 суток административного ареста либо штраф в 45 тысяч рублей. Автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 по 25 января на дорогах республики были задержаны 142 пьяных водителя. Всего за этот период было зарегистрировано 30 ДТП, в которых семь человек погибли и 36 получили травмы.

«Максимальное наказание, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, – лишение свободы сроком до трех лет. Добавлю, что в 2022 году в Уголовным кодексом внесены предусматривают конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому», – рассказывал на пресс-конференции «Татар-информа» глава Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов.