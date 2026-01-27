news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 января 2026 13:45

Пьяного водителя без прав задержали автоинспекторы в Набережных Челнах

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах автоинспекторы задержали водителя «Жигулей», который сел пьяным за руль. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, его задержали накануне в 23:30 на Моторной.

Как выяснилось, водителю 21 год и он сел за руль, не имея водительского удостоверения. Когда автоинспекторы общались с ним, они заметили, что он пьян.

Молодой человек согласился пройти на месте тест на алкотекторе. Прибор показал 0.673 мг/л, что в четыре раза превышает допустимую норму. На водителя составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Ему грозит до 15 суток административного ареста либо штраф в 45 тысяч рублей. Автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 по 25 января на дорогах республики были задержаны 142 пьяных водителя. Всего за этот период было зарегистрировано 30 ДТП, в которых семь человек погибли и 36 получили травмы.

«Максимальное наказание, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, – лишение свободы сроком до трех лет. Добавлю, что в 2022 году в Уголовным кодексом внесены предусматривают конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому», – рассказывал на пресс-конференции «Татар-информа» глава Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов.

#гаи #пьяный водитель #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026