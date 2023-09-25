Путину во всех деталях рассказали о бое пяти российских военных у Урожайного — Песков

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во всех деталях осведомлен о героическом бое пяти российских военных у населенного пункта Урожайное. В этом журналистов заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, о происходящем главе государства доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил Президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым », – приводит его слова ТАСС.

В заключение представитель Кремля напомнил, что Калашников представлен к званию Героя России.

Напомним, пять военных приняли бой против 12 штурмовиков ВСУ на южно-донецком направлении. Двое российских бойцов получили ранения. Кадрами боя поделилось Минобороны России.

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