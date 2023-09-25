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Минобороны сообщило об отражении атаки превосходящих сил ВСУ на южно-донецком направлении
Пять российских бойцов отразили атаку превосходящих сил противника в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
«Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону», – указано в сообщении.
Отмечается, что украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, но пробить оборону бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не смогли. Несмотря на численное превосходство, они были вынуждены отступить.
Основной натиск штурма принял на себя командир подразделения с позывным «Большой». На протяжении всего боя он находился на виду у противника и вел прицельный огонь.
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