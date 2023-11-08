Путину рассказали, почему медики вынужденно отказываются от выплат за онкобдительность

Многие медики в России вынуждены отказываться от выплат за так называемую онкобдительность. Причиной стало дробление денег и большая бумажная работа для их получения, рассказал на совещании с Президентом России Владимиром Путиным руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Дополнительная выплата в размере 1000 рублей, напомним, положена медикам за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

«В реальности выплата обычно разбивается на трех врачей: за факт выявления — 500, 250 — за направление к онкологу и 250 — за постановку на диспансерный учет. При этом главврачи говорят нам, что требования по оформлению документов и отчетов такие, что проще отказаться от этой выплаты», — отметил он.

По словам Кузнецова, частый отказ медиков от положенных вознаграждений подтверждают и цифры. По данным Счетной палаты, из 66 млн рублей, предусмотренных на эти цели в 2022 году, было израсходовано лишь 2 млн рублей, а в 33 субъектах за выплатой ни обратился ни один специалист.

В то же время, как следует из сообщения главы Минздрава Михаила Мурашко, число онкологий, выявленных на ранних стадиях в прошлом году, исчисляется сотнями тысяч.

Представитель «Народного фронта» призвал добиться автоматизации процесса выплат и сделать их более прозрачными для медработников.

Министр здравоохранения пообещал упростить процедуру и рассмотреть возможность локализации средств. Однако, как добавила вице-премьер Татьяна Голикова, последний из вопросов проходит дополнительные обсуждения в рамках новой программы госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи. По ее мнению, выплату не стоит консолидировать, чтобы поддержать онконастороженность среди всех медиков.