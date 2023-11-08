Смертность от онкологий в России снизилась на 5,6%

Ежегодно в России выявляется порядка 600 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. В общей сложности под диспансерным наблюдением находятся около 4 млн россиян. Об этом на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр напомнил, что с 2019 года в стране реализуется масштабный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», по которому ведется обновление инфраструктуры, совершенствование процессов и технологий научной разработки.

В рамках проекта удалось добиться прорывных результатов, уверен Мурашко. «Прежде всего возросли скорость и качество диагностики. Самый высокий показатель сегодня за все предыдущие годы — 60% злокачественных новообразований выявлены на 1-2-й стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный», – подчеркнул он.

Почти на 21% увеличилась доля активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно. Благодаря комплексу мер снизилась смертность населения на 5,6%, на 14% сократилась одногодичная летальность, на 7% увеличилась пятилетняя выживаемость.