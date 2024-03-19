Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путину доложили о ситуации на руднике «Пионер», где под завалами остаются 13 человек
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Амурской области Василий Орлов утром доложили о ситуации на руднике «Пионер» Президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава государства дал указания принять все возможные меры для спасения заблокированных шахтеров и для оказания необходимой экстренной помощи», – отметили в пресс-службе.
Напомним, 18 марта на участке подземных работ на руднике «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. Под завалами находятся 13 человек. В поисково-спасательной операции участвуют 114 человек и 45 единиц техники.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»