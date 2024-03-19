Путину доложили о ситуации на руднике «Пионер», где под завалами остаются 13 человек

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Амурской области Василий Орлов утром доложили о ситуации на руднике «Пионер» Президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства дал указания принять все возможные меры для спасения заблокированных шахтеров и для оказания необходимой экстренной помощи», – отметили в пресс-службе.

Напомним, 18 марта на участке подземных работ на руднике «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. Под завалами находятся 13 человек. В поисково-спасательной операции участвуют 114 человек и 45 единиц техники.