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В Амурской области под завалами после обрушения горной породы находятся 13 человек
В Амурской области произошло обрушение горных пород на руднике «Пионер» горногидрометаллургического комбината, под завалами находятся 13 человек, передает МЧС России.
«На месте работают горноспасатели. Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удается проходить 100-200 метров за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, есть крупногабаритные камни. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.
По предварительным данным, обрушение произошло в штреке. В поисково-спасательной операции участвуют горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска всего –114 сотрудников и 45 единиц техники. На помощь следуют спасатели из Приморья.
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