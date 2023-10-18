Путина в Китае встретили красной дорожкой, какой не было у Блинкена

Президента РФ Владимира Путина при прилете в Китай встретили красной ковровой дорожкой, тогда как государственного секретаря США Энтони Блинкена ранее приняли более сдержанно. На это обратил внимание журнал Newsweek.

Издание констатирует, что главу государства встречали бы иначе, чем руководителя внешнеполитической службы, но сама «помпезность прибытия Путина контрастировала с приемом госсекретаря <...> в июне, который был описан как довольно сдержанный». Не было ни ковровой дорожки, ни толпы, ни барабанщиков.

Блинкен стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай. Вместе с тем у трапа самолета его встретили только посол США Николас Бернс и руководитель Департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, замечает Newsweek.

Российского лидера в аэропорту Пекина встречал министр торговли Ван Вэньтао. Хэштег «Президент Путин прибывает в Пекин» был просмотрен в сети микроблогов Weibo более 220 млн раз и стал трендом номер один. В свою очередь поисковый запрос «Президент Путин прибывает в Пекин» также стал трендом номер один в китайской поисковой системе Baidu.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 17 октября и провел ряд международных встреч: с лидером Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой таиландского Правительства Сеттхой Тхависино и другими. Сегодня он также принял участие в форуме «Один пояс — один путь» и провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.