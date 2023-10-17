Путин в Пекине встретился с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с рабочим визитом для участия в III Международном форуме «Один пояс, один путь». В Пекине он встретился с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, передает пресс-служба Кремля.

«Отношения между нашими странами развиваются в традиционно дружеском ключе», – отметил на встрече российский лидер и напомнил, что в 2024-м исполняется 30 лет со дня подписания базового Договора об основах дружественных отношений между РФ и Вьетнамом. Он добавил, что отношения двух стран имеют гораздо более глубокие корни.

Путин обратил внимание, что 2022-м наблюдался «некоторый спад торгово-экономического взаимодействия», однако в этом году цифры меняются в сторону повышения.

«Рост составил за первые шесть месяцев текущего года 6 с лишним процентов», – отметил Президент РФ и выразил уверенность в том, что встреча пройдет очень насыщенно и плодотворно.