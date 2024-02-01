Путина пригласили посетить Высшую школу нефти в Альметьевске

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Ректор Альметьевского государственного нефтяного института Александр Дьяконов во время церемонии открытия сети современных университетских кампусов пригласил Президента России Владимира Путина лично посетить новый уникальный объект – научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти».

«Пользуясь возможностью, приглашаем вас посетить Высшую школу нефти и предлагаем провести на ее базе следующую встречу с участниками федерального проекта “Передовые инженерные школы”», – сказал Дьяконов.

Он отметил, что альметьевский вуз является единственным в стране, на базе которого успешно развиваются сразу две передовые инженерные школы, первая – по трудноизвлекаемым запасам нефти, вторая – по биотехнологиям совместно с санкт-петербургским университетом ИТМО.

В церемонии открытия сети новых университетских кампусов также принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.