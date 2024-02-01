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Путина пригласили посетить Высшую школу нефти в Альметьевске
Ректор Альметьевского государственного нефтяного института Александр Дьяконов во время церемонии открытия сети современных университетских кампусов пригласил Президента России Владимира Путина лично посетить новый уникальный объект – научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти».
«Пользуясь возможностью, приглашаем вас посетить Высшую школу нефти и предлагаем провести на ее базе следующую встречу с участниками федерального проекта “Передовые инженерные школы”», – сказал Дьяконов.
Он отметил, что альметьевский вуз является единственным в стране, на базе которого успешно развиваются сразу две передовые инженерные школы, первая – по трудноизвлекаемым запасам нефти, вторая – по биотехнологиям совместно с санкт-петербургским университетом ИТМО.
В церемонии открытия сети новых университетских кампусов также принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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