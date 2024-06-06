Президент Бразилии выступит с посланием на октябрьском саммите БРИКС в Казани

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен приехать в октябре в Россию для участия в саммите стран БРИКС. Посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на полях XXVII ПМЭФ рассказал о возможной повестке визита бразильского лидера. Об этом передает ТАСС.

«Думаю, что Президент должен приехать сюда, чтобы принять участие в Казанском саммите в октябре и передать наши послания. Наши приоритеты очень ясны, они связаны с работой в БРИКС по борьбе с голодом, бедностью, реформой международных институтов и реформой управления международными институтами», — сказал дипломат.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.