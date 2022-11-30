Путин предсказал новый рекорд по строительству жилья в этом году

На сегодняшний день в России введено в эксплуатацию более 87 млн квадратных метров жилья. К концу года российское Правительство ожидает нового рекорда в личном строительстве, заявил глава государства Владимир Путин.

«Уже 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия», — отметил российский лидер в выступлении по случаю открытия социальных объектов в разных регионах страны.

Расселение людей из аварийного жилья также идет в опережающем темпе, отметил Президент и поблагодарил специалистов строительной отрасли из российских регионов за работу.

«Все это нужно людям, гражданам, семьям с детьми во всех регионах нашей большой страны», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане строители перевыполнили годовой план по сдаче жилья на 8,5% – сдано почти 3 млн кв. м жилья.