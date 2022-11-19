Строители Татарстана перевыполнили годовой план по сдаче жилья на 8,5%

Татарстанские строители перевыполнили годовой план по сдаче жилья. На сегодня сдано 2 млн 990 тыс. квадратных метров, что на 8,5% больше запланированных показателей, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

Из общего объема на индивидуальное жилищное строительство, по словам министра, приходится 2,1 млн кв.м, а на многоквартирное инвестиционное жилье – 747 тыс. кв.м. Еще 105,8 тыс. кв.м построено за счет программы соципотеки.

Общий объем выполнения всех 15 республиканских программ по строительству составляет 92%. Девять программ, в которые суммарно входят 184 объекта, выполнены, а еще шесть программ и входящие в них 13 объектов завершаются.

По национальным проектам и госпрограммам выполнение достигает 91%. Так, в рамках реализации федерального проекта «Жилье» общий объем работ составляет 65%. В работе остается 14 объектов, сообщил Айзатуллин.

Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.