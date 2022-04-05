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Ру Тат
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Промышленность
5 апреля 2022  17:04

Путин: Россия может обеспечить цены на продукты ниже, чем на мировом рынке

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Выросшее производство поможет обеспечить цены на продукты на российском рынке ниже, чем на мировом, заявил Президент РФ Владимир Путин, отметив, что это несомненное конкурентное преимущество для России. 

Глава государства отметил, что независимость от импортных продуктов, в первую очередь, должна идти на пользу россиянам.

«Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество России, и это должно работать в интересах наших граждан», –  сказал Путин на совещании по развитию агропромышленного комплекса.

Он также призвал компании, занимающиеся экспортом за пределы страны, внимательнее отнестись к поставкам в недружественные России государства на фоне текущего мирового дефицита продовольствия. 

«В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», – напомнил российский лидер.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что объемы розничных продаж продуктов длительного хранения населению Татарстану продолжают снижаться, но все еще остаются выше среднего уровня.

 

#Владимир Путин #продовольствие #агропромышленный комплекс
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