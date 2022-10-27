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Ру Тат
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Политика
27 октября 2022  20:24

Путин заявил о высоких потерях украинских войск в ходе боевых действий

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Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в ходе боевых действий. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами <…> бывают один к десяти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — поделился российский лидер своим пониманием обстановки на фронте.

При этом Путин уверен, что руководителями Украины «движут даже не интересы, не идеи национализма, всё примитивнее». 

«Ими движут экономические интересы: желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа <…>», — предположил Президент России, заметив, что эти меркантильные соображения скрываются за «националистической оберткой».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля этого года, ее инициировал Владимир Путин. О проведении в РФ частичной мобилизации он объявил 21 сентября.

#валдай #Владимир Путин #спецоперация на Украине
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