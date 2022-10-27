Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал главной целью специальной военной операции на Украине оказание помощи жителям Донбасса.

Ведущий — главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянов поинтересовался у российского лидера, в чем же заключался замысел специальной операции, которая, по уверениям официальных лиц, «идет по плану». По мнению публициста, «общество не очень понимает, в чем план».

«<…> я изначально говорил, прямо в день начала операции: самое главное у нас — это помощь Донбассу», — заявил ответ Владимир Путин.

Президент РФ уверен, что если бы российская сторона действовала иначе, она не смогла бы «с двух сторон вокруг Донбасса» разместить свои Вооруженные силы. Кроме того, по его словам, Луганская народная республика «освобождена полностью», а в Донецкой народной республике «идут военные мероприятия».

Относительно присоединения Херсонской и Запорожской областей и проведенных в них плебисцитах Путин сказал, что власти РФ «не могли не откликнуться» на четко выраженное, по его мнению, желание местных жителей связать свою судьбу с Россией.

«А что конкретно там планирует Генеральный штаб — <…> я знаю, конечно, что, но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать», — заключил Президент РФ.

Ранее сегодня Владимир Путин, объясняя ход принятия решения о начале спецоперации, вспомнил, что «люди [в Донбассе] восемь лет под обстрелами живут». Вместе с тем он признал, что обстрелы там «продолжаются до сих пор», несмотря на спецоперацию.