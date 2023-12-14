Путин заявил о возможном появлении на Юге страны высокоскоростной дороги

На Юге страны может появиться высокоскоростная дорога. Об этом во время прямого эфира рассказал Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Максима Жмутского с телеканала «Краснодар».

«Высокоскоростная дорога – она у нас планируется. Первый этап – это Москва – Петербург, а потом и на юг возможно развитие. Не только возможно, мы думаем об этом. Но на сегодняшний день нужно сделать главное – надо создать эффективную дееспособную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы эффективный бизнес-план, модель развития», — прокомментировал Путин.

Он также отметил, что транспортные пассажирские потоки значительно увеличились за год. Так, перевозки авиационным транспортом выросли на 16,4%, железнодорожный транспорт показал рост порядка 10%, автомобильные и автобусные перевозки – около 6,4%.

«Объем пассажироперевозок существенным образом возрастает. Разумеется, все участники этого процесса должны подумать над туристическим сезоном и сделать все, что от них зависит», — добавил Президент.

Путин также прокомментировал и открытие аэропорта в Краснодаре.

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий – обеспечение безопасности пассажиров. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя он и далеко от зоны боевых действий, но такое поручение министерства обороны имеем – постоянно анализировать и в итоге принять решение», — заключил глава государства.