Путин заявил о стабильности поставок российского газа в Венгрию

После подписания соглашения между Россией и Венгрией стабильность поставок газа в республику обеспечена, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщило РИА Новости.

«В прошлом году „Газпром“ подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. Здесь стабильность поставок обеспечена», — отметил глава государства.

Орбан, в свою очередь, поблагодарил российского лидера и «Газпром» за заключение долговременного контракта.

Напомним, соглашение было подписано 27 сентября 2021 года. Контракт рассчитан на 15 лет, за это время республика рассчитывает получить 4,5 млрд куб. метров газа. Он будет поставляться по двум маршрутам — через Австрию и через Сербию.

В Киеве данное соглашение ранее назвали ударом по экономике Украины и обратились в Европейскую комиссию для проверки этой сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли это как вмешательство в свои внутренние дела.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прекращение транзита газа в Венгрию через Украину не нарушает никаких обязательств России по поставкам европейским потребителям.