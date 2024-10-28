Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

Безработица среди молодых людей в возрасте до 25 лет снижается, в настоящее время она составляет менее 9%. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9%», – сказал глава государства.

Безработица в целом по стране третий месяц держится на рекордно низком уровне – 2,4%.