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Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи
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Безработица среди молодых людей в возрасте до 25 лет снижается, в настоящее время она составляет менее 9%. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9%», – сказал глава государства.
Безработица в целом по стране третий месяц держится на рекордно низком уровне – 2,4%.
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