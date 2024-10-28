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Экономика 28 октября 2024 15:07

Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в РФ

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Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4%», – сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что опережающими темпами растет промышленность, в том числе высокотехнологичная. В частности, за первые восемь месяцев текущего года индустриальный рост составил 4,5%. Обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, машиностроение — почти на 20%.

Согласно прогнозам, по итогам года внутренний валовой продукт увеличится на 3,9%, что выше среднемировых темпов, заключил глава государства.

#Владимир Путин #безработица #трудоустройство #уровень безработицы
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