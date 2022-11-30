Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

В январе 2023 года необходимо проиндексировать заработные платы работников бюджетной сферы, заявил Президент России Владимир Путин. Это необходимая мера, так как жители России столкнулись с инфляцией – цены заметно выросли, отметил он на совещании с членами Правительства.

«<…> Зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Глава государства также отметил, что в уровень бедности в России в этом квартале снизился на 10,5%. «Это, конечно, небольшое снижение. Но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранять», – сказал Путин.

С 1 июня на 10% был проиндексирован прожиточный минимум. Связанные с ним социальные выплаты также автоматически выросли, напомнил президент. «Наша приоритетная задача — выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране в целом», — подчеркнул он.

Ранее Президент РФ уже выступал с призывом максимально снизить угрозу бедности российских семей.