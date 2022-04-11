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Общество
11 апреля 2022  18:38

Путин поручил в 2022 году снизить уровень бедности в России

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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в текущем году снизить уровень бедности россиян и неравенство населения по доходам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам», — сказано в тексте. 

Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Федерации. Доклад необходимо представить до 15 июня 2022 года, после чего отчитываться ежеквартально.

#борьба с бедностью #Владимир Путин #поручения президента
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