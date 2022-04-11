Путин поручил в 2022 году снизить уровень бедности в России

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в текущем году снизить уровень бедности россиян и неравенство населения по доходам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам», — сказано в тексте.

Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Федерации. Доклад необходимо представить до 15 июня 2022 года, после чего отчитываться ежеквартально.