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Ру Тат
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Официальная хроника
30 июня 2022  00:56

Президент России заявил о росте товарооборота с Азербайджаном

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Товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2021 году вырос более чем на 16%, а за первые три месяца текущего, 2022 года — примерно на 5,5%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, прошедшей на полях Каспийского саммита в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Кремля.

«[Наши отношения] находятся в очень хорошем состоянии. Всё, о чем мы договаривались, исполняется. Товарооборот растет», — заметил российский лидер.

Путин также напомнил о недавней поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Азербайджан и анонсировал предстоящие визиты Премьер-министра России Михаила Мишустина и Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

«Но самое главное — это реализация наших планов, точнее, нашего совместного плана [российско-азербайджанского сотрудничества] до 2024 года. Всё у нас двигается», — заверил Президент РФ, упомянув также вопросы региональной безопасности, прежде всего — связанные с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.

В свою очередь Алиев заметил, что в ходе предстоящего разговора будет «возможность поговорить о ситуации в рамках региональной проблематики и урегулирования региональных конфликтов». «Мы уверены, что отношения между Россией и Азербайджаном будут успешно развиваться на благо наших стран и народов», — добавил он.

#Владимир Путин #азербайджан
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