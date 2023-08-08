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Путин: В жилищном строительстве установлен абсолютный рекорд за всю историю России
Объем строительства жилья в России по итогам прошлого года составил 102,7 млн кв.метров – это абсолютный рекорд за всю историю страны, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам строительной отрасли.
«Строительная отрасль – это очень крупный мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели. Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили», – приводит его слова пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, объем строительных работ в 2020–2022 годах увеличился почти на 15% и продолжает расти и по итогам шести первых месяцев этого года. По предварительным данным, он составил 9,2%.
«Как я уже сказал, очень хорошие показатели в жилищном строительстве, но и объем многоквартирного жилья растет, за первые семь месяцев текущего года продолжается рост, введено 24 миллиона квадратных метров. Это плюс восемь процентов к тому, что было. Это, конечно, очень здорово», – подчеркнул глава государства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за первые шесть месяцев свои жилищные условия в Татарстане улучшили свыше 36 тыс. семей.
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