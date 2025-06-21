news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 21 июня 2025 09:27

Путин заявил о праве Ирана на мирный атом и выразил готовность оказывать поддержку

Читайте нас в
Телеграм
Путин заявил о праве Ирана на мирный атом и выразил готовность оказывать поддержку
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Иран обладает правом на развитие гражданской ядерной программы и мирное использование атомных технологий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что Москва готова и впредь содействовать Тегерану в этом направлении.

По словам Путина, Россия готова оказывать Ирану, «как и в прежние годы, необходимую помощь и поддержку» в развитии мирного атома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Генеральный консул Исламской республики Иран в Казани Давуд Мирзахани прокомментировал военное столкновение на Ближнем Востоке.

читайте также
Генконсул Ирана в Казани: «Красные линии пройдены»
#Владимир Путин #Иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

20 июня 2025
В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

20 июня 2025