Путин заявил о праве Ирана на мирный атом и выразил готовность оказывать поддержку

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Президент России Владимир Путин заявил, что Иран обладает правом на развитие гражданской ядерной программы и мирное использование атомных технологий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что Москва готова и впредь содействовать Тегерану в этом направлении.

По словам Путина, Россия готова оказывать Ирану, «как и в прежние годы, необходимую помощь и поддержку» в развитии мирного атома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Генеральный консул Исламской республики Иран в Казани Давуд Мирзахани прокомментировал военное столкновение на Ближнем Востоке.