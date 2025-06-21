Генконсул Ирана в Казани: «Красные линии пройдены»

Генеральный консул Исламской республики Иран в Казани Давуд Мирзахани прокомментировал военное столкновение на Ближнем Востоке. Ниже представлен полный текст заявления консула.

«В условиях, когда дипломатические переговоры между Исламской Республикой Иран и США продолжались в интенсивном режиме, а преобладающая в аналитике оценка указывала на сохранение дипломатического курса и снижение вероятности военного столкновения в краткосрочной перспективе, сионистский режим предпринял внезапную и широкомасштабную атаку, скоординированно нанеся удар по жизненно важным объектам Исламской Республики Иран. Атака, предпринятая в разгар идущих переговоров и вопреки текущему политическому процессу, стала откровенным проявлением полного пренебрежения к международным нормам и правовым обязательствам.

Откровенное нарушение Устава ООН и принципов международного права

Вооруженное нападение сионистского режима Израиля, которое было направлено не только против военных центров, но и, с вопиющей бесцеремонностью, – против мирных ядерных объектов Ирана – это действие, которое в соответствии с непреложными принципами международного права, а также буквальному смыслу основополагающих документов, таких как Устав ООН и резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, является запрещенным и неоправданным.

Данная агрессия, помимо попирания национального суверенитета Ирана, включала в себя нападения на жилые районы, научных и военных деятелей, а также их семьи. Это нападения являются военными преступлением и грубым нарушением прав человека. Утверждения о самообороне сионистского режима, который сам стал инициатором данной агрессии, лишены правовых оснований. В соответствии со Статьей 2 Устава ООН, применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства категорически запрещено.

Законное право Ирана на самооборону

Исламская Республика Иран, будучи приверженной принципам международного права, заявила, что ее действия будут осуществляться в рамках Статьи 51 Устава ООН – т.е. неотъемлемого права на самооборону. Оборона страны, народа и суверенитета – это не выбор, а национальный и общественный долг, и до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не предпримет действенных мер для прекращения агрессии, оборонительный ответ Ирана будет продолжаться. В соответствии с принципом соразмерности, этот ответ будет ограниченным и целенаправленным и не будет выходить за границы международного права.

Нарушение международных договоров агрессором

Сионистский режим Израиля, будучи единственным обладателем оружия массового уничтожения в регионе, не является участником ни одного из важнейших Договоров по разоружению, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), Конвенцию о запрещении бактериологического (биологического) оружия (КБТО). Однако, перекладывая ответственность и выдвигая обвинения в адрес мирной ядерной программы Ирана, этот режим неизменно стремился исказить общественное мнение и ввести в заблуждение международное сообщество, тем самым подготавливая почву для своих агрессивных действий.

Произошедшая агрессия – это не только угроза против Ирана, но и тревожный сигнал для международного правового порядка и региональной безопасности. Безразличие Совета Безопасности ООН перед лицом этой агрессии нанесло серьезный урон авторитету и эффективности деятельности данного международной организации.

Противоположная позиция некоторых европейских государств

В то время, как большинство стран мира осудили открытую военную агрессию данного режима, некоторые из европейских стран, позиционирующие себя как цивилизованные и приверженные принципам международного права, вместо реакции на агрессию, подвергли критике право Ирана на самооборону. Такой двойственная позиция ставит под серьезное сомнение доверие к заявлениям этих правительств в защиту международного правового порядка и свидетельствует о политизированности их правовых стандартов».

Давуд Мирзахани

Генеральный консул ИР Иран в Казани»