Путин заявил о повешении температуры после вакцинации от коронавируса

У Президента России Владимира Путина после получения второй дозы вакцины от коронавируса на короткое время поднялась температура. Об этом он рассказал в ходе общения с Героями Труда и лауреатами государственных премий РФ.

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

После этого лауреаты госпремии в области науки и технологий за 2020 год — разработчики вакцины от Covid-19 «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич успокоили главу государства, заверив, что это абсолютно нормальная реакция организма на «чужеродный белок».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за разработку «Спутника V» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты Сергей Борисевич в числе других исследователей удостоены государственной премии в области науки и технологий.