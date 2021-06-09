Разработчики «Спутника V» получили госпремию за достижения в сфере научных исследований

Разработчики российской вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич получили государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области научных исследований. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве помощник Президента России Андрей Фурсенко.

«Их успех при создании „Спутника V“ не был случайностью — у России уже был задел в виде созданной ими платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола, — отметил Фурсенко. — Эти люди, несомненно, заслуживают премии и максимального внимания публики».

В указе Президента России Владимира Путина о присуждении премии говорится, что Гинцбург, Борисевич и Логунов отмечены за разработку и внедрение в практику здравоохранения страны эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и Covid-19 и разработку технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка SARS-CoV-2.

11 августа 2020 года Минздрав России первым в мире зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной системы. Специалисты центра им. Гамалеи назвали препарат «Спутник V». Вакцина вводится в две фазы с промежутком в 21 день.