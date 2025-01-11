Зеленодольск претендует на звание «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба «Единой России»

Зеленодольск может получить звание Города трудовой доблести. Отметим, что такой знак отличия установлен федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Звание присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Ежегодно звание присваивается новым городам, в том числе по инициативе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

«Зеленодольск во время войны являлся важным тыловым центром, - рассказал в презентационном ролике секретарь местного отделения «Единой России», глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев – В городе производили корабли, бронекатера, авиационную фанеру для самолетов, работала швейная фабрика, работали предприятия агропромышленного комплекса, люди проявляли самоотверженный труд на благо победы».

Афанасьев напомнил, что в годы Великой Отечественной Войны из Зеленодольска на фронт ушло 34 тыс. человек, 13 тыс. человек не вернулись с полей войны, 17 зеленодольцев были удостоены звания героев Советского Союза и стали полными кавалерами Ордена Славы.

В 2021 году по инициативе Совета ветеранов Зеленодольского муниципального района было подготовлено ходатайство о присвоении городу Зеленодольску Республики Татарстан почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Ходатайство было поддержано Госсоветом и Кабмином Татарстана и направлено за подписью Рустама Минниханова Президенту России Владимиру Путину. Российской академией наук было подготовлено экспертное заключение о наличии оснований для присвоения городу Зеленодольску вышеуказанного почетного звания

Присвоение городу Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести» обеспечит достойную реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также патриотическому воспитанию жителей, прежде всего молодежи.

Город трудовой доблести – почётное звание, которое отражает тот непосильный вклад, который внесли труженики тыла в общую победу над врагом. Пока солдаты героически сдерживали натиск врага, в тылу трудилась вся страна, производя оружие, технику, боеприпасы и провизию для бойцов. Женщины и дети трудились в тылу наравне со взрослыми мужчинами – помочь фронту стремился каждый житель страны. Работа велась днями и ночами напролёт, многие были готовы отказаться от малейшего отдыха ради того, чтобы перевыполнить план и приблизить разгром противника. Подвиг героев тыла наравне с боевыми подвигами солдат не должен быть забыт.

Каждый год список городов, удостоенных почётного звания расширяется. К первоначальным 20 городам в 2021 году прибавилось 24 города, в 2022 - 9 городов, в 2023 году – 10. Сегодня «Единая Россия» вновь выступает инициатором и модератором новых присвоений почетного статуса.

Вручение званий «Город трудовой доблести» - это ещё один способ напомнить всем жителям нашей страны о том, какой подвиг совершили герои тех лет ради нашего будущего.