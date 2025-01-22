Путин заявил о необходимости выхода на умеренную инфляцию

России необходимо выйти на умеренный уровень инфляции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия.