news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Экономика 22 января 2025 17:41

Путин заявил о необходимости выхода на умеренную инфляцию

России необходимо выйти на умеренный уровень инфляции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия.

#Владимир Путин #экономика #инфляция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

21 января 2025
Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

21 января 2025