Путин заявил о необходимости создания единого пространства мира и процветания в Евразии

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Для формирования нового, более справедливого миропорядка требуется создание в Евразии «единого пространства мира, стабильности и процветания». Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», данном накануне визита в Казахстан.

По мнению политика, для решения таких масштабных задач необходимо «объединение усилий, укрепление взаимного доверия, готовность к сотрудничеству и поиску коллективных решений».

При этом непременным условием достижения результата Путин назвал «уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте».

В связи с этим Президент РФ упомянул о таком важном шаге, как «создание широкого интеграционного контура — Большого евразийского партнерства путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона».

Особенно важную роль в этом, убежден глава российского государства, должны сыграть Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.

Поездка Владимира Путина в Казахстан должна состояться завтра, 9 ноября, о чем сообщал «Татар-информ».