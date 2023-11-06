Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казахстане ожидают приезда Владимира Путина 9 ноября
В Казахстане ожидают, что Президент России Владимир Путин прибудет в страну 9 ноября с официальным визитом. Об этом передает ТАСС.
«9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит Президент РФ Владимир Путин», – отметили в пресс-службе казахстанского лидера.
Президенты проведут переговоры, во время которых будут обсуждать актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, а также в формате видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом году форум проводится в Костанае, в 2022-м мероприятие состоялось в Оренбурге.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»