В Казахстане ожидают приезда Владимира Путина 9 ноября

Фото: пресс-служба Кремля

В Казахстане ожидают, что Президент России Владимир Путин прибудет в страну 9 ноября с официальным визитом. Об этом передает ТАСС.

«9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит Президент РФ Владимир Путин», – отметили в пресс-службе казахстанского лидера.

Президенты проведут переговоры, во время которых будут обсуждать актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, а также в формате видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом году форум проводится в Костанае, в 2022-м мероприятие состоялось в Оренбурге.