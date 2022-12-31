Путин заявил о необходимости для России идти «только вперед»

В сложившейся сейчас внешнеполитической ситуации Россия должна идти только вперед, а не отступать. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, передает РИА Новости.

«Просто Россию подогнали к этой черте. Или всё сдавать. Или бороться», — поделился глава государства своим пониманием обстановки, выступая перед военнослужащими.

«Но пока у нас есть такие люди, как вы и ребята, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться. Только вперед. Аккуратно. Спокойно», — добавил Путин, обращаясь к участникам специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Президент в своей речи выразил уверенность, что сейчас «главное — судьба России», а ее защита — «священный долг перед предками и потомками», отмечает ТАСС.

При этом Путин убежден, что российская борьба за свои интересы и свое будущее станет «вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому многополярному мироустройству».

Помимо этого, по мнению Президента РФ, россияне должны верить, что их страна останется «великой и независимой», будет «идти только вперед, побеждать».