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Путин заявил о необходимости Цифрового кодекса в РФ
В России необходимо принятие Цифрового кодекса. Такое мнение выразил Президент страны Владимир Путин во время заседания с членами СПЧ.
«Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году», - сказал Путин.
Заседание СПЧ приурочено к празднованию Международного дня прав человека.
Ранее сообщалось о появлении в России Совета по демографической и семейной политике. Его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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