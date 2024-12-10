Путин заявил о необходимости Цифрового кодекса в РФ

В России необходимо принятие Цифрового кодекса. Такое мнение выразил Президент страны Владимир Путин во время заседания с членами СПЧ.

«Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году», - сказал Путин.

Заседание СПЧ приурочено к празднованию Международного дня прав человека.

Ранее сообщалось о появлении в России Совета по демографической и семейной политике. Его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.