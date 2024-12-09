Путин образовал Совет по демографической политике в России

В России появился Совет по демографической и семейной политике. Соответствующий указ, подписанный Президентом Владимиром Путиным, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителем совета стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ожидается, что орган займется подготовкой инициатив в области демографической политики, а также будет контролировать мероприятия, которые приурочены к Десятилетию детства, и представлять их Президенту РФ.

Помимо этого, в соответствии с указом в стране упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Напомним, что указом Владимира Путина 2024-й в России стал Годом семьи.