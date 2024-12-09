Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин образовал Совет по демографической политике в России
В России появился Совет по демографической и семейной политике. Соответствующий указ, подписанный Президентом Владимиром Путиным, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Руководителем совета стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ожидается, что орган займется подготовкой инициатив в области демографической политики, а также будет контролировать мероприятия, которые приурочены к Десятилетию детства, и представлять их Президенту РФ.
Помимо этого, в соответствии с указом в стране упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Напомним, что указом Владимира Путина 2024-й в России стал Годом семьи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»