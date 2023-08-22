Путин заявил о необратимости дедолларизации

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Процесс отказа от доллара как глобальной валюты является необратимым. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к гостям и участникам Делового форума БРИКС, который организован перед началом XV саммита в Йоханнесбурге, сообщает пресс-служба Кремля.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля», — подчеркнул российский лидер.

В результате, по словам Путина, доля доллара в экспортно-импортных операциях государств БРИКС уменьшается: в прошлом году она равнялась 28,7%.

Президент России заверил, что участники саммита обязательно подробно обсудят «весь спектр вопросов, связанных с переходом на национальные валюты по всем направлениям экономического сотрудничества» стран — участниц объединения. По его мнению, большую роль в этой работе должен сыграть Новый банк развития БРИКС.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что страны БРИКС изучают возможность создания общей платежной единицы, которая стала бы альтернативой доллару, но не была бы единой валютой, как евро в Европейском Союзе.