Путин не исключил, что будет ездить на китайском автомобиле

Европейская автомобильная промышленность находится в глубоком кризисе, так что вскоре все будут ездить на китайских машинах. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Автомобильная промышленность Европы – предприятия закрываются, да? Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – изложил он свое понимание ситуации.

Кроме того, Президент РФ заявил, что доля российских промышленных товаров, представленных на китайском рынке, постоянно растет. До этого глава государства анонсировал решение по одному из крупнейших сибирских месторождений меди, на которое могут зайти инвесторы из Китая.