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Политика 1 октября 2026 21:15

Путин рассказал, что его внуки знают китайский язык

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Подмосковье, рассказал об общении «без слов» с Председателем КНР Си Цзиньпином и о собственных внуках, знающих китайский язык.

По словам российского лидера, во время посещения Индии он и китайский лидер оказались в одном помещении вдвоем, без переводчиков. Несмотря на незнание языка собеседника, заявил Путин, им удалось выстроить коммуникацию.

«Вы знаете, что любопытно? Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов», – заверил Президент РФ.

При этом он пошутил, что его собственные внуки могли бы выступить в качестве переводчиков. ««Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчик. Они говорят по-китайски», – сказал Владимир Путин.

#россия и китай #Владимир Путин
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