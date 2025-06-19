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Политика 19 июня 2025 00:35

Путин заявил о готовности России обеспечить интересы Ирана по мирному атому

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Путин заявил о готовности России обеспечить интересы Ирана по мирному атому
Фото: сайт Кремля

РФ готова обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, тем самым сняв обеспокоенность Израиля по поводу собственной безопасности. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих информагентств мира.

«В целом, мне кажется, что, имея в виду планы Ирана продолжить использование, развитие мирного атома, имеется в виду и в области сельского хозяйства это применимо, в области медицины и так далее, но это не атомная энергетика, и в атомной энергетике мы могли бы вместе с Ираном», – сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что у Москвы сложились доверительные отношения с Тегераном.

«У нас очень добрые отношения с Ираном. Мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере», – отметил Путин.

Напомним, 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана, мотивируя это стремлением помешать исламской республике создать собственное ядерное оружие. В ответ Тегеран нанес удары при помощи ракет и беспилотников по Израилю.

#Владимир Путин #Иран #Израиль
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