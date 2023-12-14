Путин заявил о готовности повысить подъемные выплаты для медиков в новых регионах России

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Для того, чтобы привлечь медицинских специалистов на новые регионы России, можно продумать выплату подъемных для докторов до 2 млн, а для фельдшеров до 1 млн рублей. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент страны Владимир Путин.

«Проблема понятна, есть предложение о создании специальной федеральной программы по этому поводу. Может быть, по примеру Дальнего Востока повысить подъемные для врачей до 2 млн, а для фельдшеров до 1 млн. Думаю, это станет хорошим стимулом. Обязательно переговорю об этом с Правительством. Бюджет принят, но мы можем подумать и сформулировать предложения на самую ближайшую перспективу», – сообщил глава государства.

Он также обратил внимание на программу льготной ипотеки в новых регионах, где она выдается под 2% годовых. По словам Путина, в ней есть определенные недочеты. Дело в том, что сейчас она распространяется только на новое жилье, тогда как ее нужно распространить и на вторичное.