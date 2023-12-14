Путин заявил о достаточной прочности российской экономики

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Президент России Владимир Путин назвал три фактора, обеспечивающих прочность российской экономике. Заявление прозвучало во время Прямой линии, стартовавшей в 12:00.

«[Запас прочности] достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первое и самое главное — высокая консолидация российского общества. Второе — устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, и это было удивлением для наших, так называемых „партнеров“, если по-честному, для многих из нас, что за последние десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Третье — это безусловно возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности», — сказал глава российского государства.

Рост ВВП к концу года ожидается на уровне 3,5%. «Это хороший показатель», — отметил Путин. Он означает, что Россия отыграла падение и сделала достаточно серьезный шаг вперед. Инфляция подросла, но Центробанк и Правительство РФ принимают необходимые меры, заявил глава российского государства. Растут обрабатывающая промышленность (+7,5%) и инвестиции в основной капитал (+10%).